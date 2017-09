Chuva é registrada no interior de Goiás e previsão é que ocorram pancadas nesta quinta em Goiânia

A tão esperada chuva chegou a Goiás, mas, por enquanto, apenas na cidade de Iporá, que fica a 216 km de Goiânia. O registro foi feito pela fotógrafa Lizi Dalenogari, às 17h desta quarta-feira (20).

“Estava em casa quando comecei a ouvir um barulho no telhado. De repente só ouvi minha vizinha gritar ‘É chuva!’. Sai imediatamente de casa para ver. A chuva só durou uns 15 minutos, mas já deu para deixar aquele cheiro de terra molhada. Ainda há nuvens carregadas por aqui, então estou na expectativa que amanhã tenha mais”, contou.

Enquanto os moradores de Goiânia ainda não foram beneficiados com a chegada da chuva na capital — que está há mais de 120 dias na estiagem —, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é animadora para esta quinta-feira (21): o dia será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima deve ficar em torno de 17ºC – com máxima em 34ºC.

Na sexta-feira (22) a previsão se repete, com mínima de 18ºC e máxima de 33ºC.

Os moradores de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade também devem se preparar, pois a previsão também aponta chuva para os municípios.