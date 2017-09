PM se recusa a pagar conta em posto de combustível e agride frentista em Abadia de Goiás

Um frentista foi agredido por um soldado fardado da Polícia Militar em Abadia de Goiás, a 38 km de Goiânia.

De acordo com a vítima, que filmou a ação com o celular, o PM teria se recusado a pagar a conta após abastecer o carro em um posto de combustíveis e começou a xingar e ameaçar o funcionário.

Na filmagem, o homem explica o que aconteceu. “Vou ficar filmando com o celular aqui, vou torcer para o policial não ver que eu estou filmando. Porque ele pediu para abastecer R$ 20 aqui para ele e saiu sem pagar, alterado. Eu falei que ele estava infringindo uma lei porque pegou o produto e saiu sem pagar e não quis deixar nada em troca. Eu não tenho autorização para ninguém sair sem pagar. Ele simplesmente pegou e saiu porque o cara é policial, entendeu”, disse.

Logo depois, o policial chega e começa a discutir. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento da agressão e as imagens mostram quando o policial volta ao posto, desce do carro, vai até a vítima, lhe dá um tapa no rosto e, em seguida, um empurrão. Ao final, ele faz uma ameaça ao funcionário.

Veja abaixo a conversa entre o policial e o frentista:

Policial: Pega minha arma aqui agora, pega minha pistola para você receber minha conta. Pega ela. Pega ela para você receber minha conta. Pega ela.

Frentista: Para que isso cara. Não podia deixar você sair não.

Policial: Pega ela, vagabundo. Você tá achando… Presta atenção nisso aqui. Você está vendo isso aqui? Sou ladrão não, vagabundo. Você está achando que vou te dar um cano de 20 conto?

Frentista: Mas eu não tenho autorização para deixar ninguém sair.

Policial: Larga de ser vagabundo. Cara, vou partir sua cara. Pega [a máquina] do cartão para eu passar. Você está achando que eu ia te dar o cano? Se fosse um ladrão que tivesse chegado para tomar seu dinheiro você não falava nada.

Frentista: Crédito ou débito?

Policial: Essa desgraça é no débito, não compro nada no crédito não. Não dou cano em ninguém não. Não sou da sua laia não, vagabundo.

Policial: Se isso aqui sair daqui, você está escutando, você escutou?

Frentista: Escutei.

Policial: Beleza.

A assessoria da Polícia Militar informou que o policial já foi identificado e que ele será intimado a prestar esclarecimentos. Depois disso, as medidas administrativas necessárias serão tomadas pela corregedoria da corporação.