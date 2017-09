Mulher diz que irmão usa imagem da filha dela doente para conseguir dinheiro em Goiânia

Um homem foi detido na madrugada deste sábado (16), com panfletos da sobrinha com necessidades especiais, que ele usava para pedir dinheiro, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento de rotina, um veículo foi abordado e durante a busca foi encontrado dinheiro. Quando a equipe estava com o suspeito, a irmã dele apareceu e disse aos policiais que o dinheiro era de uma atividade criminosa. Ela explicou que tem uma filha com necessidades especiais e que o irmão imprimiu panfletos com a imagem da sobrinha e pedia dinheiro nas ruas para enriquecimento próprio, mas alegava que era para ajudar a angariar fundos para o tratamento da menina doente.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes, mas não permaneceu preso.