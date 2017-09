HDT abre processo seletivo para cadastro de reserva com salários de até R$ 8,3 mil

Conforme o edital , os interessados em participar do processo seletivo devem preencher uma ficha de inscrição e levá-la, presencialmente, à Escola de Saúde Pública Cândido Santiago (Esap). A entrega deve ser feita junto com cópias dos documentos indicados no edital entre 8h e 13h até sexta-feira (22).

Após a inscrição, os candidatos devem acompanhar o andamento do processo por meio do site do Instituto Sócrates Guananes (ISG), Organização Social (OS) responsável pela adminstração do hospital. Conforme o edital, a partir do dia 17 de outubro, pode ser publicado o resultado das avaliações curriculares por cada vaga.