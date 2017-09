Festival Vaca Amarela traz diversidade musical em sua 16ª edição

Festival Vaca Amarela chega à 16ª edição com o objetivo de trazer uma programação com diversidade musical e debates sobre questões sociais a Goiânia. Entre os principais nomes confirmados, estão Pablo Vittar, Curumim, MC Carol e Carne Doce. O evento começa nesta segunda-feira (18) e vai até o domingo (24) com mais de 30 atrações.