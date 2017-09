Fergie comenta divas brasileiras, diz que Pabllo Vittar é ‘incrível’ e dança ‘Paradinha’ de Anitta

A conexão entre Fergie e as cantoras brasileiras não deve ficar só com o dueto no palco com Pabllo Vittar. Nos bastidores do Rock in Rio na noite deste sábado (16), logo antes do show, Fergie confirmou que está conversando com Anitta sobre gravar uma parceria.

Ela viu clipes, dançou e comentou Anitta, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo, Elza Soares e Karol Conká. A entrevista foi gravada antes da participação supresa de Pabllo no show.

“Eu tive uma conversa por telefone com ela há algumas semanas. Ela é incrível. É um sonho, a gente amaria. Conversamos um pouco sobre isso. Isso seria lindo”, disse sobre Anitta.

A cantora não poupou elogios ao assistir o clipe de “Paradinha” e disse que já conhecia a coreografia da música. “É minha garota, eu amo ela“, brincou.

Fergie foi uma das atrações da segunda noite de shows do Palco Mundo do Rock in Rio. Essa foi a primeira apresentacao da cantora em sua carreira solo no Brasil. Em entrevista, ela comentou sobre as performances dos clipes das divas brasileiras.

Ivete Sangalo

Fergie descreveu Ivete como “uma lenda” e disse que ama o novo clipe da cantora baiana “Á vontade”. “Ela cantou ontem. Eu amei. Eu já conheço, amo ela. Ela é incrível, linda com esse rabo de cavalo. Claro que tem esses brincos em volta das orelhas. Eu amo”, comentou.

Pabllo Vittar

A drag queen Pabllo Vittar também foi elogiada por Fergie horas antes das duas subirem ao palco do Rock in Rio juntas, surpreendendo o público. “Eu conheço Pabllo também! Vi ela ontem no Rock In Rio. Incrível”, disse.

“Meu Deus, ela é incrível. Essa é K.O. Diva. Esse rosto, esse corpo. Essa performance, essa voz”, babou a cantora.

Elza Soares

Ao assistir o vídeo de Elza Soares, Fergie ficou surpreendida com as expressões da artista brasileira. “Ela é incrível, e está se entregando para a câmera, olha para ela, ela está olhando direto no olho. E ela está mostrando dor, mostrando histórias. E essa voz”, destacou.

“Eu não sei, se eu conseguir ser tão boa assim, talvez. Mas ela é matadora e eu não sei. Eu não sei se consigo”, disse Fergie.

Karol Conka

Durante a entrevista, Fergie também assistiu a um clipe da cantora Karol Conka pela primeira vez e ficou surpresa com a ousadia. “Esse eu nunca tinha visto. Eu amei”.