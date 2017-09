Corpo de Bombeiros controla fogo em sala de raio-x do HGG

Uma sala de raio-x do Hospital Geral de Goiânia (HGG) pegou fogo na noite de domingo (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para combater um principio de incêndio na unidade de saúde. As chamas foram controladas com uso de materiais preventivos fixos do prédio.

Parte do forro de gesso do corredor de acesso ao segundo andar caiu. As equipes dos Bombeiros fizeram rescaldo para evitar novos focos.

Ainda não há suspeitas sobre as causas do incêndio. Não houve registro de feridos.