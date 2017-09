Segplan realiza leilão de carros, caminhões, motos e jet ski em Aparecida

A Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) realizará no próximo sábado (16) um leilão de bens móveis com previsão de arrecadação de R$ 1 milhão com a venda dos materiais.

O evento terá início às 10h, na sede da Leilões Brasil, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Secretaria, 200 veículos entre carros de passeio, caminhões e motocicletas, além de sucatas, móveis, utensílios e dois jet ski estarão disponíveis para arremate no leilão.

A visitação para a visualização dos bens teve início nesta quarta-feira (13). De acordo com a Segplan, o valor arrecadado será destinado para investimento em bens de capital, como a construção de escolas, hospitais e outros equipamentos públicos.