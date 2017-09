Ônibus pega fogo no Parque Amazônia, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em um ônibus do transporte coletivo na Avenida Transbrasiliana, no Parque Amazônia, em Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (13).

Testemunhas disseram que o fogo começou na parte debaixo do veículo. As chamas se alastraram rapidamente e destruíram completamente o ônibus. Os bombeiros ainda estão no local para terminar o trabalho.

Segundo informações da RedeMob, no momento do incêndio o ônibus estava sem passageiros e o motorista conseguiu sair sem se ferir. O veículo voltava para uma garagem da empresa próxima ao local em que as chamas começaram.

Ainda conforme a Redemob, a suspeita é que o incêndio veícular tenha sido causado por uma pane elétrica.