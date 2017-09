Marconi se reúne com o presidente do Paraguai e apresenta as oportunidades de negócios em Goiás

O governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) encerrou a Missão Comercial do poder Executivo estadual ao Cone Sul do continente nesta quarta-feira (13) com uma reunião de uma hora com o presidente do Paraguai, Horacio Manuel Cartes Jara, em Assunção, capital do país sul-americano.

No encontro, Marconi e Cartes Jara falaram sobre a possibilidade de crescimento da integração entre o Paraguai e o Brasil Central, trataram de parcerias comerciais, do crescimento do continente sul-americano e de políticas comuns para a geração de emprego.

Mais cedo, o governador de Goiás esteve reunido com o ministro das Relações Exteriores paraguaio, Eladio Loizaga, também para tratar de uma maior aproximação comercial.

O presidente do Paraguai afirmou que realizará uma missão oficial, juntamente com sua comitiva, a Goiânia em 2018. Cartes Jara foi presenteado ao final da conversa com uma tela do artista Antônio Poteiro.