Mãe que tinha sido presa por torturar filho é solta, em Senador Canedo

A dona de casa de 31 anos que havia sido presa por torturar o filho foi solta em audiência de custódia realizada em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Já o menino, de 7 anos, seguiu nesta quarta-feira (13) com o pai para Araguaína, no Tocantins, onde ele mora.

“Ele já pedia para voltar a morar com o pai antes da agressão. Ele foi o único que quis ir com o pai. As outras duas filhas que eles têm juntos preferiram ficar”, explicou o conselheiro tutelar que acompanha o caso, Edson Silva.