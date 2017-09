Um feto foi encontrado, nesta quarta-feira (13), no aterro sanitário de Jataí, no Sudoeste do Estado. Segundo a Polícia Civil (PC), foi um operador de máquinas, que trabalhava no local, quem encontrou o corpo no meio do lixo.

O feto é do sexo masculino e tem aproximadamente sete meses. A mãe ainda não foi identificada, mas a Polícia Civil (PC) já trabalha na identificação.