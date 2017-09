Em 24h, bombeiros combatem 31 incêndios em Goiás, sendo nove na capital

Mais de uma ocorrência por hora apenas de incêndio em vegetação. Essa foi a rotina dos bombeiros nas últimas 24h em Goiás. Ao todo, 31 queimadas ocorreram em todo o Estado nesse período, segundo as informações da Corporação.

Nove delas aconteceram em Goiânia. Duas consideradas graves nos setores Mansões do Campus e Maria Ines, onde, para cada uma delas, três viaturas foram encaminhadas e 15 bombeiros foram empregados na ação de combate às chamas.

Em Jataí, na Região Sudoeste de Goiás, uma grande labareda pôde ser vista. Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, esse é o segundo grande incêndio apenas nesse mês na cidade.

Parque Estadual da Serra Dourada

Outra ocorrência que chama a atenção é a do Parque Estadual da Serra Dourada. Segundo o superintendente de Unidades de Conservação da Secretaria Estadual de Cidades e Meio Ambiente (Secima), José Leopoldo de Castro Ribeiro, o fogo teve origem de fora do parque há três dias. “Mais uma vez os indícios são de que o fogo foi provocado, ou seja, criminoso. As chamas colocadas em uma propriedade privada passaram para o parque”.

O superintendente evitou considerar o incêndio como de grandes proporções, mas ressaltou que “ele não é pequeno”. De acordo com ele, cerca de 8% da área da unidade de preservação estadual já foi queimada, o equivalente a 2.339 hectares.

Os Bombeiros informam que o foco é em Mossâmedes. Contudo, nas redes sociais, internautas postaram fotos com fumaça na cidade de Goiás, a quase 80 quilômetros de distância.

O parque, criado em 2003 pelo governo estadual, está localizado nos municípios de Goiás, Buriti de Goiás e Mossâmedes, com área aproximada de 30.000 hectares.