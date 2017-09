Preço dos combustíveis volta a subir e gasolina chega a R$ 4,39 em Goiânia

O preço dos combustíveis voltou a subir novamente em Goiânia e postos já vendem a gasolina a R$ 4,39 e o álcool a R$ 2,99. Segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis (Sindiposto), um dos motivos para o reajuste foi um aumento no preço do barril de petróleo, causado pelo furacão Irma, que atingiu os Estados Unidos. A entidade aconselha ainda que os consumidores pesquisem os locais mais baratos, pois a diferença entre os estabelecimentos podem chegar a R$ 0,50.

No início de agosto, o litro da gasolina chegou a custar R$ 4,29, mas depois os postos reduziram o valor e comercializavam por cerca de R$ 3,70. Agora, com esse novo reajuste, os motoristas foram pegos de surpresa.

“A Petrobras está fazendo revisões diárias nos preços e o preço do dólar e do barril de petróleo influenciam. E isso é ruim, porque ficamos sujeitos a condições climáticas que nada influenciam o país, como furacões”, explicou o advogado do Sindiposto, Antônio Carlos de Lima.