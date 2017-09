Cachorro come cocaína, enlouquece e mata dono durante gravação de documentário sobre drogas

Um cão da raça Bull Terrier Staffordshire teria ingerido cocaína, enlouquecido e matado seu dono enquanto o homem filmava um documentário sobre drogas para a BBC. As informações são do Independent.

De acordo com a reportagem, Mario Perivoitos, que trabalhou no filme de terror “IT”, morreu no hospital pouco depois de ser atacado pelo cão, chamado de Major.

Segundo os relatórios, Mario, de 41 anos, teve lesões graves em seu rosto e pescoço, hemorragia extensa e sua laringe foi esmagada.

A equipe de filmagem da BBC que estava na casa de Mario, em Londres, chamou uma ambulância e tentou lutar contra o cachorro.

Mario estava filmando um documentário da BBC intitulado “Drugs Map Britain”. Na noite em que ele morreu, ele voltou para casa após consumir cocaína e ter se sentido indisposto, tendo um ataque epiléptico em seguida.

O cão, então, atacou seu dono quando ele deitou na cama. Após o ataque, Nicholas Carmichael, especialista em toxicologia veterinária, encontrou cocaína e morfina na urina do animal.

De acordo com a polícia, o cão seria morto. No entanto, ainda não foi divulgado o que aconteceu com o cachorro até o momento.