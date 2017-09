Adolescente morre, e três jovens ficam feridos em acidente em Goiânia

O adolescente Saymon Henrique Oliveira Santos, de 17 anos, morreu, nesta quarta-feira (13), após o carro em que ele estava capotar e bater contra uma árvore, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, três jovens, incluindo o condutor do veículo, ficaram gravemente feridos e foram levados para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol).

O acidente aconteceu por volta das 2h na Avenida Gercina Borges Teixeira, no Conjunto Vera Cruz I, na região oeste de Goiânia. Saymon estava com outros três amigos, dois de 19 anos e um de 16.

Conforme informações divulgadas pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o motorista do carro, de 19, perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central, capotou, chocou e arrancou uma árvore do canteiro central da avenida. Saymon, que estava no banco do passageiro traseiro, ficou preso às ferragens e morreu no local.