Museu de Arte de Goiânia abre exposição formada por 46 obras doadas por artistas plásticos

Artistas de diferentes gerações e linguagens das artes plásticas goiana estão reunidos na exposição Novas Aquisições do Museu de Arte de Goiânia (MAG), que será aberta nesta terça-feira, às 19 horas, nas salas expositivas Amaury Menezes e Reinaldo Barbalho. A mostra é composta por 46 obras, de vários formatos e técnicas, como pinturas, desenhos, gravuras, colagem, videoarte e instalação. Os trabalhos foram incorporados ao acervo do MAG nos últimos quatro anos. A entrada é franca.

As obras, que ficam em cartaz até 15 de outubro com entrada franca, ainda não foram exibidas lado a lado ao público e foram adquiridas ou doadas por artistas que já tiveram sua arte exposta anteriormente no MAG. A coleção é formada na maioria por goianos, caso de Fernando Costa Filho, Siron Franco, Luiz Mauro, Marcelo Solá, Selma Parreira, Dinéia Dutra, Anahy Jorge, Patrícia Mesquita, assim como João Colagem, que é o recordista de telas na mostra, com 17 trabalhos. “É uma coleção expressiva que conta uma história. Doei pelo carinho que tenho pelo espaço e pelo meu interesse em valorizar a arte no Centro-Oeste”, comenta João Colagem, que há quase dois anos mora em São Paulo.

Dois dos trabalhos mais recentes da coleção são de Marcelo Solá, um dos representantes mais bem conceituados da arte contemporânea do Estado. As obras integravam a mostra A Quântica Rara, aberta no início de março, mas acabaram ficando de fora. Será a primeira vez que as telas serão exibidas pelo museu. “É uma grande satisfação estar presente no acervo do MAG, espaço que comecei a frequentar aos 16 anos e que faz parte da minha formação artística”, cita Solá.

Nacional

De fora, nomes como do artista pernambucano J. Borges, que ganhou o mundo com suas xilogravuras e que foi considerado pelo escritor Ariano Suassuna (1927-2014) o melhor gravador popular do Brasil. Nas suas obras, ele retrata temas como cotidiano do pobre, amor, cangaço, mistérios, milagres, religiosidade, crimes e corrupção. Fazem parte do acervo os trabalhos As Rendeiras e A Matuta Velha, doados no início do ano pelo supervisor do MAG, Antônio da Mata.

De São Paulo, faz parte do acervo do museu uma obra de Ellen Gruber, uma de Sheila Ortega e outra de Carolina Paz. As três utilizam diversos suportes na produção dos seus trabalhos, como vídeo, escultura, instalação e pintura. Completam a lista de nomes nacionais da mostra, Vera Parente, de Salvador (BA), e o pintor, desenhista, restaurador e gravador carioca André de Miranda, que abriu uma individual com 134 xilogravuras no MAG no início de 2013.

“É uma exposição que apresenta um sintoma de transformação, de oportunidades de trocas culturais, histórias, denúncias, cores, formatos, enfim, um turbilhão de informações, com características próprias de cada artista, rapidamente reconhecíveis. A proposta é de proporcionar a fruição da arte sem impedimentos e barreiras, buscando provocar em seu público uma reflexão crítica e artística diante de seus processos e poéticas”, analisa Antônio da Mata.