Incêndio atinge bambuzal no Parque Areião em Goiânia

Um incêndio atingiu uma touceira de bambus no Parque Areião, na capital, durante a madrugada desta terça-feira (12).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 3h e algumas árvores caíram na Avenida 90, no sentido Setor Sul – Setor Pedro Ludovico, impedindo o fluxo de veículos. Os bambus derrubaram parte da fiação elétrica.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas atuaram no combate das chamas, que estão praticamente controladas. No momento, as viaturas continuam no local trabalhando para extinguir totalmente o incêndio.