Zeca Baleiro é atração do projeto Música no Câmpus na UFG

O cantor Zeca Baleiro está de volta ao projeto Música no Câmpus nesta terça-feira, às 20h30, no Centro de Cultura e Eventos da UFG, Câmpus 2. Comemorando 20 anos de carreira, o intérprete deve revisitar canções do repertório que marcaram sua trajetória. É a segunda vez que o músico se apresenta no projeto, que prevê mais um show em 2017, com atração ainda não confirmada para dezembro.