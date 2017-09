Superlotado, HMI bloqueia novas internações em obstetrícia e neonatologia

A direção do Hospital Materno Infantil (HMI) anunciou na noite desta segunda-feira (4) que bloqueou novas internações nas unidades de Obstetrícia (Pronto Socorro da Mulher) e Neonatologia. A medida foi tomada em virtude da superlotação enfrentada pelo hospital, a fim de garantir a segurança dos pacientes já internados.

Segundo a assessoria de imprensa do HMI, não há previsão para que a situação seja normalizada. A medida será mantida até que a Regulação Municipal efetive a transferência dos pacientes excedentes para outras unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade esclarece ainda que, neste estágio de superlotação, os pacientes fora do perfil de atendimento do HMI – classificados como branco, azul e verde ou de baixo risco -, serão direcionados para outras unidades. Serão priorizados os pacientes em situação de médio e alto risco – classificados como amarelo, laranja e vermelho -, que correspondem ao perfil de atendimento do HMI.

A direção do HMI também enfatiza que já notificou todos os órgãos reguladores, gestores e fiscalizadores sobre o bloqueio e informa que, assim que ocorrer a transferência dos pacientes excedentes, os atendimentos serão normalizados.