Programa de qualificação profissional gratuita para jovens abre inscrições para Goiânia

O programa Amigo do Seguro está com inscrições abertas até 15 de setembro, em Goiânia, para qualificação profissional gratuita voltada para jovens de 16 a 20 anos. Serão 30 vagas para alunos matriculados em escolas públicas do Ensino Médio. Já as aulas têm início no dia 2 de outubro.

Eles recebem qualificação profissional durante dois meses, com aulas de Matemática Financeira, Atendimento ao Cliente, Conceitos Básicos de Seguros, Rotinas Administrativas e Português, além de workshops e palestras. Os aprovados são cadastrados em um banco de talentos e aguardam vagas de estágio no mercado de seguros.

A iniciativa, da Escola Nacional de Seguros, já capacitou mais de três mil jovens em 25 cidades. O curso é gratuito e dá direito a vale-transporte, lanche e material de estudos. Ao final das aulas, cada formando recebe um certificado de conclusão de curso e já é cadastrado no banco de talentos. Cerca de 70% dos alunos são aproveitados em vagas de estágio no mercado de seguros.

“Pedimos às empresas do mercado segurador que deem a oportunidade do primeiro emprego a esses jovens. Todos nós tivemos que começar um dia, então é muito importante que os empresários, os corretores de seguros e as seguradoras nos ajudem na colocação desses talentos”, explica Maria Helena Monteiro, diretora de Ensino Técnico da Escola Nacional de Seguros.

Inscrição

As inscrições podem ser feitas na Escola Nacional de Seguros, na Rua C-145, do setor Jardim América na capital, de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h. Os documentos necessários são: cópia do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda (dos pais ou responsáveis). Mais informações podem ser obtidas pelos números (62) 3945-1210 ou final 1214.