Ministério da Educação autoriza curso de Medicina no campus da UFG em Catalão

Uma portaria publicada nesta segunda-feira (4) no Diário Oficial da União (DOU) autorizou o funcionamento do curso de Medicina na Regional Catalão (RC) da Universidade Federal de Goiás (UFG). O Ministério da Educação (MEC) aprovou o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso e serão oferecidas 50 vagas anuais. A expectativa é o que ingresso da primeira turma ocorra a partir do segundo semestre de 2018.

Como parte dos esforços para viabilização e implantação do curso, na última quinta-feira (31) foi inaugurado o prédio de anatomia e laboratórios da área de saúde e a universidade obteve, por meio de convênio com o Instituto Médico Legal (IML), a doação de um cadáver que será utilizado nas atividades pedagógicas. A montagem dos laboratórios já teve início com a instalação de cubas próprias para o armazenamento das peças anatômicas.

A direção da Regional Catalão e a reitoria da UFG trabalham agora, junto ao Governo Federal e a lideranças políticas, para que seja realizada a repactuação de vagas para concurso público de professores e técnico-administrativos e para que sejam destinados os recursos orçamentários para o início do curso. O projeto atual destina 20 vagas de professores, número suficiente para o início do curso, no entanto, ainda falta a destinação de vagas para técnicos.