Grávida, em trabalho de parto, espera há mais de 12 horas em corredor de hospital em Goiânia

A atendente Ester Chagas de Souza, de 19 anos, aguarda há mais de 12 horas em um banco no corredor do Hospital Materno Infantil (HMI), no setor Oeste, em Goiânia, por uma vaga para fazer uma cirurgia cesárea após entrar em trabalho de parto na madrugada desta segunda-feira (4). Ela diz ter sido informada que, por conta da superlotação na unidade hospitalar, não existe vaga para a realização do procedimento no HMI, por isso os médicos têm tentando um encaminhamento para outro hospital para a gestante, sem sucesso.

Na 39ª semana de gestação, Ester conta que a bolsa estourou durante a madrugada e percebeu a presença de sangue junto do líquido. Procurou, assim, socorro primeiramente no Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin), onde tinha uma cesárea marcada para a próxima terça-feira (5), mas logo foi encaminhada para o HMI.

Durante todo esse período a atendente afirma que ficou sem comer, já que poderia atrapalhar no procedimento cirúrgico. “Desde ontem (domingo) estava sem comer. Só por volta das 18h de hoje eles resolveram me dar a janta”.

Ester diz que tem sentido contrações e dores, mas que até agora não tem previsão de quando será atendida. O medo, segundo ela, é que desde que a bolsa estourou ela tem perdido líquido. “E é muito perigoso. O parto da minha primeira filha demorou muito e ela nasceu roxa. Tenho medo que aconteça isso agora, senão coisa pior. Tenho perdido muito líquido e a dilatação ainda está pequena”, relata.

A assessoria de imprensa do HMI informou que a unidade está superlotada, mas a paciente está recebendo os cuidados da equipe multidisciplinar do pronto socorro enquanto aguarda uma vaga na rede conveniada ao SUS para a realização do parto. Ainda de acordo com a unidade, o quadro está controlado.

A Central de Regulação confirmou que há um pedido de vaga de internação em obstetrícia para Ester na rede e que o hospital será avisado assim que estiver disponível.

Fonte: Opopular