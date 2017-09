Governo de Goiás apresenta aprovados no concurso para soldados e cadetes da Polícia Militar

Os aprovados no concurso público para cadetes e soldados de 3ª Classe da Polícia Militar serão apresentados nesta terça-feira, dia 05, às 19h. Autoridades do governo estadual participarão da cerimônia, que será realizada no Estádio Pedro Ludovico Teixeira (Olímpico), na Avenida Paranaíba, Centro de Goiânia.

Serão apresentados 2.178 soldados e 72 novos cadetes homens, 242 soldados e oito cadetes mulheres. No total, 41.825 candidatos participaram do certame. A Polícia Militar divulgará, em breve, o cronograma para início do curso de formação.

A tramitação levou menos de um ano desde a publicação do edital, no dia 06 de setembro de 2016. O trajeto foi o seguinte: realização das provas objetivas e discursivas (29/01/17); testes de avaliação física (16 a 19/03/17), análises médica, psicológica e de vida pregressa (22/5 a 21/6/17) e homologação (30/08/17).

A Escola de Governo Henrique Santillo, da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), foi responsável pela elaboração do Edital 5/2016, que regeu o certame, e trouxe uma novidade: o concurso eliminou a existência do cadastro de reserva.