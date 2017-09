Com pouco espaço no Fla, Ronaldo é liberado por empréstimo para o Atlético-GO

O volante Ronaldo, revelação da base do Flamengo em 2016, liberado para procurar uma equipe e ‘ganhar rodagem’, é o mais novo reforço do Atlético-GO para o restante do Brasileirão.

Campeão carioca, em 2017, e da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2016, Ronaldo é muito querido pela torcida do Fla por conta de sua qualidade técnica e visão de jogo, mas não vem recebendo muitas oportunidades, principalmente por conta da quantidade de atletas em sua posição (Cuéllar, Arão, Márcio Araújo e Rômulo).

Na categoria profissional do Flamengo, o jovem realizou apenas seis partidas, sendo que em apenas uma delas ele esteve entre os titulares. O último jogo dele com a camisa rubro-negra carioca foi justamente contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil.

Ronaldo seria titular no último jogo realizado pelo Flamengo, contra o Paraná, na última quarta-feira (30), onde, nos pênaltis, foi eliminado da Copa da Primeira Liga.

Com 20 anos de idade, Ronaldo tem contrato com o rubro-negro até 2020. O time carioca possui 60% dos direitos econômicos do atleta.

A chegada do volante a Goiânia, que também atua pela lateral e como meia, é aguardada para a noite desta terça-feira (5)