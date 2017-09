No Tocantins, caixa d’água derrete com calor

O funcionário público Paulo Cavalcante registrou nesta quinta-feira (31) um vídeo de uma caixa d’água plástica deformando por causa do calor excessivo. A caixa d’água fica em comércio na Avenida Tocantins, uma das mais movimentadas de Miracema do Tocantins, a 78 km de Palmas. Segundo Cavalcante, a caixa está vazia há alguns meses, desde que ela começou a apresentar deformações por causa do calor. A temperatura máxima registrada ontem na cidade foi de 40° C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.