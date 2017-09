Dez menores fogem durante banho de sol no Case de Anápolis

Dez menores de idade que estavam cumprindo internação no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Anápolis, a 55 km de Goiânia, fugiram no domingo (3). Conforme apurou a TV Anhanguera, os adolescentes estavam no banho de sol quando utilizaram um poste para saltar o muro do local. A Polícia Militar faz buscas para tentar localizar os internos.

O caso aconteceu na manhã de domingo, no Case que foi entregue há menos de uma semana. De acordo com funcionários da unidade, 26 menores estavam no local no momento da fuga. Dez deles empurraram um poste de luz, amassando-o em direção do muro. A estrutura foi usada como rampa para os adolescentes fugirem.