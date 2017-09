Câmara Municipal de Goiânia é notificada e afasta vereador Zander

O vereador Zander Fábio (PEN) foi afastado nesta segunda-feira (4) do cargo após a Câmara de Goiânia ser notificada da decisão do juiz Marcelo Fleury Curado Dias, da 9ª Vara Criminal. A Câmara divulgou nota oficial, mas não informou ainda se vai convocar o suplente Carlos Soares (PT).

O Regimento Interno da Câmara estabelece convocação de suplente em caso de ausência de vereador por mais de 120 dias. Como o afastamento é por 180 dias, a previsão é que o petista ganhe cadeira na Casa. A Câmara passará, então, a pagar o salário de 36 vereadores, já que a decisão judicial estabelece não prejuízo da remuneração de Zander.

O Legislativo informou que o vereador do PEN “foi avisado imediatamente sobre a notificação recebida”. A defesa informou que ele entraria com recurso na Justiça contra o afastamento.

Segundo a direção da Câmara, a procuradoria geral fará análise e manifestação formal sobre os atos necessários à mesa diretora decorrentes da decisão.

Em sua decisão, o juiz determinou ainda o bloqueio dos bens do parlamentar e de outras nove pessoas denunciadas por desvio de ingressos nos parques Mutirama e Zoológico. De acordo com o MP, a organização atuou de 2014 a 2017. A Operação Multigrana foi deflagrada no dia 23 de maio deste ano. A ação penal atribuiu aos acusados os crimes de organização criminosa e peculato.

“Destaca a denúncia a influência política exercida por Zander na Agência de Turismo e Lazer (Agetul). Narra a exordial que Zander era quem detinha o poder de nomeação e exoneração de cargos comissionados, sendo que Dário, por influência direta de Zander, assumiu a presidência da Agetul”, justificou o magistrado.

Veja a lista de bloqueio de bens dos denunciados na Operação Mutirama:

1) Clenilson Fraga da Silva: R$ 218.145,81

2) Dário Alves Paiva Neto: R$2.181.458,10

3) Davi Pereira da Costa: R$ 218.145,81

4) Deoclécio Pereira da Costa: R$ 218.145,81

5) Fabiana Narikawa Assunção: R$ 218.145,81

6) Geraldo Magela Nascimento: R$ 436.229,16

7) Larissa Carneiro de Oliveira: R$ 218.145,81

8) Leandro Rodrigues Domingues: R$ 218.145,81

9) Tânia Camila de Jesus Nascimento de Sousa: R$ 218.145,81

10) Zander Fábio Alves da Costa: R$ 2.181.458,10

Fonte: Opopular