Aparecida doa área para Centro de Formação Especializado da PM-GO

Ao abrir a programação deste domingo, 02, último dia da 3ª edição do programa Prefeitura em Ação, o prefeito Gustavo Mendanha assinou o Protocolo de Intenções para doação de área pública à 43ª Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar do Estado de Goiás – CIPM/CPE, na ocasião representada pelo 1º tenente e comandante do pelotão, Sérgio de Sousa Santos.

Por meio do documento, o município assumiu o compromisso de regularizar a área utilizada pela companhia, situada em parte na Praça da Fraternidade, no setor Garavelo, bem como sua expansão, que será destinada à instalação de unidades complementares, em especial o Centro de Formação Especializado da Polícia Militar de Goiás.

“Reforçamos com isso nosso compromisso com a segurança pública no nosso município. O que queremos é melhorar a sensação de segurança para todo aparecidense.”, destacou o prefeito Gustavo Mendanha, acompanhado pela primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha.

“Já fazemos um esforço diário com a Guarda Civil Municipal e, pessoalmente, já cobrei do vice-governador e continuarei cobrando que aumentem o efetivo das polícias Militar e Civil em Aparecida. Pelo efetivo que temos hoje, esses policiais que atuam aqui são verdadeiros heróis. Temos menos policiais do que a cidade de Anápolis, que tem 150 mil habitantes a menos que nós. Mas estamos otimistas e trabalhando para mudar esse cenário”, reiterou.

Nos próximos dias, o projeto para a doação será encaminhado para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores de Aparecida. A área também deverá ser vistoriada pela Polícia Militar. “Com certeza atenderá todos os anseios não só da corporação como de toda a comunidade”, afirmou o tenente Sérgio de Sousa Santo.

O comandante reforçou que a regularização da área já ocupada e a extensão que abrigará o novo centro de formação será fundamental importância. “O prefeito se sensibilizou e com isso os policiais terão uma qualidade maior. A Companhia de Policiamento Especializada é composta por policiais altamente especializados, que envolve ocorrências de altíssimo risco. Então uma área melhor, uma construção que será realizada de forma padrão, moderna, vai possibilitar aos policiais prestarem um serviço ainda mais eficaz”, afirmou.