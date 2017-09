Anitta responde a publicação de vereador que a chamou de ‘vagabunda de quinta’

A cantora Anitta foi alvo de ofensas por parte da página oficial do Facebook do vereador Otoni de Paula (PSC-RJ) na última quarta-feira, 30, e não se calou.

Em publicação na rede, o político havia escrito que a cantora não tinha ‘responsabilidade com a imagem’ que passa. “É lamentável vê (sic) uma cantora talentosa como Anitta se passar como uma vagabunda de quinta”, dizia um post intitulado “Cantora ou garota de programa?”

Na noite de sexta-feira, 1º, a artista comentou a publicação com uma longa resposta. Ela afirmou saber que o vereador provavelmente tem interesses políticos com a repercussão do texto, mas disse que aproveitaria a notoriedade que o post havia tomado para responder.

“Se o senhor me contratou para um programa e tomou um bolo ou encontrou algum anúncio de programa meu em algum lugar e não conseguiu me contratar, sinto em informar que a culpa não foi minha. É porque realmente não trabalho nesta função”, inciou. “Sou cantora, empresária, compositora, coreógrafa e outros negócios (que não são da indústria pornográfica), mas que são tantos que teria que ficar algumas horas aqui escrevendo. Dou emprego pra aproximadamente 50 famílias diretamente”, continua Anitta. (Leia a resposta completa abaixo).

Ainda na noite de sexta-feira, o vereador publicou novo texto na rede social, culpando, em parte, sua equipe. “Gostaria de me desculpar com o termo ‘vagabunda de quinta’, que minha equipe acrescentou ao texto. Nem você ou qualquer mulher do mundo merece receber esse adjetivo pejorativo”, escreveu. Ele ainda alegou que não a chamou de garota de programa. “Fiz uma pergunta mediante a foto que vi – querendo ressaltar que esse tipo de foto está mais para uma garota de programa do que para uma profissional como você.”

No entanto, Otoni de Paula insistiu que considera que Anitta contribui com a “erotização de crianças”.

Até a publicação desta nota, Anitta ainda não havia se manifestado sobre a tréplica. No entanto, diversos internautas defenderam a cantora nos comentários da postagem. “Não acho que seja a Anitta a responsável por quem a assiste. É simples… se é impróprio, os pais que não deixem seus filhos a assistirem. Ela não é cantora infantil”, escreveu uma. “(Em vez de) estar preocupado em aparecer, pior ainda, usando o nome de Deus, use seu tempo para visitar um orfanato ou um asilo. Crie projetos para diminuir a fome e a violência”, sugeriu outra.

Na resposta inicial, Anitta já havia respondido às acusações: “‘A que nossas crianças estão sendo submetidas?’ A uma triste falta de oportunidade e educação pra quem não tem dinheiro. Uma aprovação automática que desestimula professores a alunos a formarem pessoas educadas neste País. Nossas crianças estão submetidas a terem que ralar e se esforçar 24h por dia pra tentar ter algum tipo de instrução e oportunidade na vida que não seja o crime ou trabalhos informais como a prostituição, por exemplo”, escreveu, afirmando que ela própria teve uma infância difícil.

A cantora ainda observou que o político publicou na sexta-feira, 1º, uma foto com os dizeres “Chega de violência! Toda mulher precisa ser respeitada”. Ela comentou a ironia da publicação, face aos comentários que a desrespeitavam.

Confira a resposta completa de Anitta e a do vereador. O post inicial foi modificado e já não contém mais a ofensa “vagabunda de quinta”.

Resposta do vereador:

“Anitta, antes de mais nada, gostaria de me desculpar com o termo “vagabunda de quinta”, que minha equipe acrescentou ao texto. Nem você ou qualquer mulher do mundo merece receber esse adjetivo pejorativo.

Segundo, não lhe chamei de “garota de programa”, e sim fiz uma pergunta mediante a foto que vi – querendo ressaltar que esse tipo de foto está mais para uma garota de programa do que para uma profissional como você.

Anitta, meu problema não é com você e muito menos com seu direito a ser sensual. Meu problema é com as milhares de crianças que você com seu carisma, dado pelo Criador, tem feito por todo país. Talvez por você não ser mãe ainda, não perceba o quanto suas músicas e dança tem contribuído para a erotização de crianças e adolescentes por todo país.

Anitta, seu talento está acima da vulgaridade. O dom que Deus te deu foi pra cantar e encantar milhares de pessoas, mas se você entende que para isso você precisa ser um símbolo do erotismo, tudo bem, é seu direito, mas sugiro que você não faça mais o “show das poderosinhas” ou matinês infantil.

Anitta, a prostituição infantil passa por aí, acredite pedófilos de plantão nunca precisaram da sensualidade da criança para serem o que são, mas com a erotização delas eles se sentem com mais razão para atacar nossas crianças.

Mas uma vez te peço desculpas a você e seus fãs ou a qualquer mulher que tenha se sentido ofendida pela frase infeliz, que corrigir logo após a publicação do texto. Mantenho minhas críticas, que nunca quis que fossem pessoal mas comportamental.”

Fonte: Opopular