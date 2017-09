Adolescente é encontrada decapitada em praça de Goiânia

Uma adolescente de 17 anos foi em encontrada morta na madrugada deste domingo (3) em uma praça do Setor Eli Forte, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, ela sofreu um corte na garganta.

O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). De acordo com a equipe que foi ao local do crime, a vítima recebeu uma ligação por volta das 23h de sábado (2) e saiu da casa da sogra, também no Setor Eli Forte.