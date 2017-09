Acidente com carro e ambulância do Samu deixa 2 pessoas feridas em Goiânia

Um acidente envolvendo uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (3), em Goiânia. A van foi atingida na lateral e tombou. O motorista da van disse que o outro condutor furou o sinal, fato negado por ele.

Após a colisão, ocorrida no cruzamento entre a Avenida Anhanguera e a Rua 9-A, outras duas viaturas do Samu foram chamadas para prestar socorro às vítimas. O paciente que era transportado, de 33 anos, e uma técnica em enfermagem, de 39, tiveram ferimentos. O condutor da ambulância, assim como o motorista e os outros quatro ocupantes do carro, um Toyota Corolla, saíram ilesos.