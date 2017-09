Recadastramento eleitoral vai até dia 30 de setembro

Termina no dia 30 de setembro o prazo para que o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) conclua o recadastramento biométrico nos 122 municípios que compõem a quarta e última fase do processo. Faltam 13,9% dos eleitores, o que representa 624.773 identificações biométricas a serem realizadas em um mês e o Tribunal acredita que vá cumprir o prazo.

Nenhuma cidade goiana que faz parte dessa última fase concluiu o recadastramento, que teve início no dia 17 de abril. As mais atrasadas são Britânia, que só cadastrou 361 dos seus 4.832 eleitores; Mundo Novo, que falta cadastrar 91%; e Uiapuru que cadastrou apenas 21,5% dos eleitores. Entre as mais adiantadas no processo estão Paranaiguara, que resta cadastrar apenas 12% dos 7.824 eleitores; Morro Agudo de Goiás, que já cadastrou 84,9% do total de eleitores da cidade e São Simão, que falta cadastrar apenas 2.475 dos 15.025 eleitores.

Além da biometria, que é assinatura digitalizada do eleitor, o TRE está atualizando o cadastro eleitoral, com a coleta da identificação por impressões digitais e fotografia. Goiás tem ao todo 4.492.981 eleitores. Desses, 3.868.208 já tiveram os dados biométricos cadastrados e, num panorama nacional, Goiás encontra-se em quinto lugar.

No mês de setembro, o atendimento nos cartórios será ampliado também para os domingos e feriados das 8h às 14h. Quem não comparecer até a data final para o recadastramento biométrico terá o título cancelado e não poderá votar nas próximas eleições.