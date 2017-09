Programação completa do Festival Vaca Amarela

É num cenário de discussões sobre música brasileira contemporânea, desafios da produção autoral, enclaves na indústria de shows, discursos de ódio e debates sobre sexualidade e gênero que a 16ª edição do Vaca Amarela reforça o seu compromisso com a diversidade. Realizado entre os dias 18 a 24 de setembro, durante a semana casas noturnas, bares e baladas de Goiânia se vestem de amarelo e em clima da programação do evento. Já no final de semana, o festival aporta no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) para uma maratona de apresentações. O POPULAR antecipa em primeira mão o line-up completo do festival.

Nomes como Curumin, Djonga, Hell Oh! E Deb and the Mentals, com lançamentos recentíssimos, dividem palco com o pop-tentação de Pablo Vittar, as letras ácidas e afirmativas do Sapabonde e Linn da Quebrada ou o funk swingado da MC Carol. Dos goianos, as pratas da casa Bruna Mendez, Carne Doce, Ara Macao, Niela e Chell integram o time da programação (confira o line-up completo abaixo).

“O Vaca é resistência, ocupação, provocador. Não poderia ser diferente esse ano, com uma espécie de reconstrução de retomada, de ressurgimento. Estamos bem seguros do nosso conceito, da proposta e da curadoria”, aponta o coordenador do festival, o produtor João Lucas Ribeiro. Segundo ele, é preciso se conectar e estar em sintonia com o momento político e musical. “Na programação, contemplamos bandas locais, casas noturnas da cidade, diversos palcos, com grande amplitude de estilos, realidades, formatos e estéticas”, reflete o organizador Leo Pinheiro.

Há mais de 15 anos como um dos grandes festivais do circuito nacional de eventos de música, o Vaca Amarela colabora com a dinamização do exercício profissional do mercado da música em Goiás. Qualifica bandas que não teriam a oportunidade de se apresentar em outros espaços, emprega técnicos, produtores, assessores, designers, músicos, além de ocupar e integrar espaços da cidade. Para este ano, o ponto chave da programação é a presença e protagonismo das mulheres profissionais da música, seja atrás das cortinas, seja nos palcos, instrumentos e microfones.

PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA (18 de Setembro)

Centro Cultural UFG

Endereço: Av. Universitária, nº 1.533 – Setor Leste Universitário

Abertura do 16º Festival Vaca Amarela

Especial LA BOMBA LATINA – Primeiro show da terceira temporada da série de música que faz intercâmbio entre artistas da América Latina.

Shows:

Max Capote(URU) e Muntchako

Horário: 20 horas

Entrada Livre

TERÇA-FEIRA (19 de Setembro)

IMERSE

Endereço: Rua 115 nº 488, Q F36, L62 – St. Sul

Programação de música eletrônica

Horário: 21 horas

Entrada: R$15

QUARTA FEIRA (20 de Setembro)

HERMETO BAR

Endereço: R. T-30, nº 2655 – St. Bueno

Show com: Daniel Belleza acompanhado de Eristhal Luz

Horário: 20 horas

Entrada Livre

After:

Karaoke especial na ROXY GOIÂNIA

Endereço: R. 87, nº 536, Setor Sul

Horário: 23 horas

Entrada: 15 a 20 reais

QUINTA-FEIRA (21 de Setembro)

COMPLEXO PUB

Endereço: Rua 7, nº 475 – Centro

Showcase MILO RECS

Show:

Components

Caffeine Lullabies

Cat Vids(SP)

Discotecagem: Bruna Mendez e Clenon Ferreira

REPÚBLICA UNDERGROUND MUSIC (RUM) convida INFERNO CLUB

Endereço: Alameda Botafogo, nº 416 – St. Central

Shows:

Corazones Muertos (ARG/SP)

Mellow Buzzards

Templates

Molbones

Discotecagem: Johnny Suxxx e Leo Rockefeller

SEXTA-FEIRA (22 de setembro)

Centro Cultural Oscar Niemeyer

01:00 Pabllo Vittar (MA)

00:00 Carne Doce

23:00 Sapabonde(DF)

22:00 Bruna Mendez

21: 00 Deb and the Mentals(SP)

20:30 Niela

20:00 Chell

SÁBADO (23 de setembro)

Centro Cultural Oscar Niemeyer

01:00 MC Carol (RJ)

00:00 Curumin (SP)

23:00 Ara Macao

22:00 Linn da Quebrada (SP)

21:00 Djonga(BH)

19:45 Overfuzz

19:00 Hell Oh! (RJ)

18:15 Branda

17:30 Lutre

16:45 Sótão

16:00 Sixxen

DOMINGO (24 de setembro)

30 anos do césio – REPÚBLICA UNDERGROUND MUSIC (RUM)

Endereço: Alameda Botafogo, nº 416 – St. Central.

Shows:

Punch

HC 137

Frieza

Lobinho e os 3 porcão

Adax

Horário: 16 horas

Entrada: R$15

MIGS ESPECIAL VACA AMARELA – ROXY GOIÂNIA

Endereço: R. 87, nº 536, Setor Sul

Show:

Aretuza Lovi

Dj: Lipy. B.

Horário: 21 horas

Entrada: R$20

SERVIÇO

Festival Vaca Amarela

Data: 18 a 24 de setembro

Local: casas noturnas e Centro Cultural Oscar Niemeyer

Ingressos: Sympla/VacaAmarela

Entrada de menores de idade apenas acompanhados dos pais

Materia realizada pelo jornal Opopular