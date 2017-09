Juiz determina afastamento do vereador Zander e bloqueia bens de suspeitos de desvios no Parque Mutirama

O juiz Marcelo Fleury Curado determinou, nesta quinta-feira (31), que o vereador Zander Fábio (PEN), suspeito de participar de um esquema de desvio de dinheiro do Parque Mutirama, em Goiânia, seja afastado do seu mandato por 180 dias. Além disto, o magistrado bloqueou os bens do parlamentar e de outros nove denunciados pelo Ministério Público Estadual (MP-GO) dentro da Operação Multigrana.

A determinação foi feita pela 9ª Vara Criminal de Goiânia. De acordo com o documento, o parlamentar é afastado, porém continua recebendo o salário de vereador durante o período de 180 dias. O juiz alega que o afastamento é necessário, pois, segundo ele, existem “fortes indícios” do uso da influência política por parte de Zander para as práticas de crimes investigados pelo MP-GO.

A decisão ocorreu depois que o Ministério Público denunciou 10 pessoas suspeitas de desviar mais de R$ 2 milhões das bilheteriasdos parques Mutirama e Zoológico de Goiânia. Além de Zander Fábio, foram denunciados o ex-presidente de Agetul, Dário Paiva, e o ex-diretor financeiro do Mutirama, Geraldo Magela, apontados como chefes da organização criminosa.

Além dos três, o juiz pediu o bloqueio dos bens de outras sete pessoas suspeitas de terem se beneficiado com o esquema. São eles: Clenilson Fraga da Silva, Davi Pereira da Costa, Deoclécio Pereira da Costa, Fabiana Narikawa Assunção, Larissa Carneiro de Oliveira, Leandro Rodigues Domingues e Tânia Camila de Jesus Nascimento de Sousa.

Conforme denúncia do MP-GO, o grupo fraudava os ingressos, duplicando bilhetes que já tinham sido vendidos, reutilizando tickets intactos e fazendo a declaração financeira de apenas parte do que era arrecadado nas bilheterias.

“Eles se auxiliavam de uma gráfica, que além de fazer oficialmente os ingressos do Parque Mutirama, mediante um contrato com procedimento administrativo, tinha um contato muito próximo com um dos chefes do esquema, que se fazia valer desta gráfica para fazer ingressos duplicados, falsos, por meio de pedidos para impressão de ingressos por fora. De 2014 a 2015 foram, pelo menos 19 vezes”, disse o promotor de Justiça Ramiro Carpenedo, membro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).