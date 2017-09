Confira a programação cultural do fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (01°/09)

NOITE

Lucas Led – Luau sertanejo na Villa Cavalcare, a partir das 21 horas. Ingressos: R$ 50. Rua MP 12. Residencial Mar Del Plata. Informações: 98117-0590.

Carlos & Jader, André Melo e Dj Rodrigo Melo – Esquenta Festa do Tim. Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Banda Liga Joe – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, c/ T-36, Setor Bueno.

Yasmin Cabedo, Bárbara Novais,Yasmin Lauck e DJ Daniel De Mello – No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 30. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Banda Skolta – Tributo a Linkin Park. No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas (show à meia-noite). Ingressos: R$ 50. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua T-53, c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Clube Retrô – No Cerrado Bar, a partir das 21 horas. Cantando Skank, Lulu Santos e Ira. Ingressos: R$ 15 até 21 horas, após R$ 25. Av. T-3, nº 2456. Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

Fantoches Anônimos – Tributo a Los Hermanos. No Taberna Music Pub, a partir das 21 horas. Ingressos: R$ 30. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

SÁBADO (02/09)

TEATRO

Nelson Freitas e Vocês – No Teatro Madre Esperança Garrido, às 22h30. Ingressos: R$ 80 (inteira). Av. Contorno, nº 241. Setor Central. Informações: 3212-3531.

NOITE

Cejane Verdejo e Banda – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, c/ T-36, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Eddy & Brunno e DJ Jarson – Sertanejo In Mix. Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower N° 960. Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Gean Miguel e Tallys e Taufic – No Cowboy Western, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 20. Praça Senador José Rodrigues de Morais Filho, nº 351, Parque Amazônia. Informações: 9967-98770.

Carpe Gyn – No Cerrado Bar, a partir das 21 horas. Ingressos: R$ 15 até 21 horas, após R$ 25. Av. T-3, nº 2456. Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

Mari Bê, La Nielita, Bárbara Novais – Fiesta Loca. No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 30. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Banda Vértize – Festa Let’s Pop. No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas (show à meia-noite). Ingressos: R$ 50. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua T-53, c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Banda Rockover – Festa Rock Legends. No Taberna Music Pub, a partir das 21 horas. Ingressos: R$ 30. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

DOMINGO (03/09)

SHOW

Banda Juvenil de Goiânia – Projeto Banda na Praça se apresenta na Praça Cívica, às 11 horas. Entrada franca. Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira. Setor Central.

TEATRO

Nelson Freitas e vocês – No Teatro Madre Esperança, às 19 horas. Ingressos: R$ 80 (inteira). Av. Contorno, nº 241. Setor Central. Informações: 4141-2270.

Espetáculo Histórias Fabulosas – No Zabriskie Teatro, às 17 horas. Ingressos: R$ 20 (inteira). Avenida Antônio Martins Borges, nº 121, Setor Pedro Ludovico. Informações: 3093-5542.

A Fantástica Máquina Humana – Espetáculo do Grupo Sonhus Teatro Ritual . No Espaço Sonhus, às 17 horas. Ingressos: R$ 10 (inteira). Rua 21. c/ 18, nº 10. Setor Central (dentro do Colégio Lyceu de Goiânia). Informações: 3225-2013.

PALESTRA

Vanessa Maia Costa e Wadson Gama – Projeto Café Filosófico. No Bolshoi Pub, a partir das 17 horas. Ingressos: 5 quilos de alimentos não perecíveis. Rua T-53, c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

NOITE

Kenedy Marçal e Trio – Forró de Domingo. No Taberna Music Pub, a partir das 19 horas. Ingressos: R$ 20. Av. Laudelino Gomes, nº226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

Banda Liga Joe – No Cerrado Bar, a partir das 19 horas. Ingressos: R$ 15 até 21 horas, após R$ 25. Av. T-3, nº 2456. Setor Bueno. Informações: 3274-4615.