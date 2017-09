Bebê morre após ser atingido por paulada durante briga entre irmãos em Tocantins

Um bebê de 2 meses morreu depois de ser atingido com uma paulada pelo seu tio. O incidente ocorreu em Porto Nacional, Tocantins, na última terça-feira (29). Nícollas Rafael de Sousa Siqueira chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu. As informações são do G1.

À publicação, a polícia informou que a briga ocorreu às 19h30 de terça-feira, quando a mãe de Nícollas e o irmão dela começaram a discutir. O homem, então, pegou uma vassoura para bater na irmã, mas acabou acertando o bebê.

O enterro da criança ocorreu nesta sexta-feira (1). Parentes informaram que a mãe está muito abalada e não conseguiu acompanhar o cortejo. O tio de Nícollas está desaparecido.