Tite faz treino fechado e define Marcelo como capitão contra o Equador

A seleção brasileira realizou na tarde desta quarta-feira (30) o último treino antes da partida com o Equador, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A atividade aconteceu na Arena Grêmio, local do jogo desta quinta, em Porto Alegre. A imprensa pôde acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores.

O Brasil deverá ir a campo com Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e Willian; Neymar e Gabriel Jesus. O time é exatamente o mesmo que venceu o Equador por 3 a 0 há um ano, na partida que marcou a estreia de Tite como técnico da seleção brasileira. O lateral-esquerdo Marcelo será o capitão.