Resultado final de concurso da PM-GO é homologado

O resultado final do concurso público para Cadetes e Soldados de 3ª Classe da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) foi homologado nesta quarta-feira (30) pelo secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita.

A homologação deve ser publicada nesta quinta-feira (31) no Diário Oficial do Estado (DOE). Após a publicação, ela passará a ter validade de seis meses, podendo ser prorrogada por mais seis meses.

Para as 2.178 vagas de Soldado masculino, concorreram 26.959 candidatos e para as 242 vagas de Soldado Feminino concorreram 7.875. Para as 72 vagas de Cadete Masculino, concorreram 4.951 candidatos e para as 8 vagas de Cadete Feminino, 2.040 candidatas. No total, mais de 41.825 candidatos participaram do processo seletivo.

CONVOCAÇÃO

Na última terça-feira (29), os 2.500 aprovados no certame foram convocados pela PM-GO. Eles deverão se apresentar na próxima terça-feira (5), às 7h30, no Estádio Olímpico, em Goiânia. Ainda no dia 5, às 19h, será realizada uma cerimônia de recepção aos aprovados, organizada pela corporação.