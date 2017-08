Quatro detentos ficam feridos durante briga no Centro de Inserção Social de Luziânia

Quatro presos do regime semiaberto, que não tiveram as identidades reveladas, se feriram durante briga dentro do Centro de Inserção Social (CIS) de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, nesta quarta-feira (30). Segundo a Superintendência de Administração Penitenciária (Seap) um deles teve perfuração no pulmão e está internado em estado estável, os demais foram socorridos e levados de volta à unidade prisional.