Jovem atropela pedestre e bate em viatura ao fugir de abordagem policial, em Aparecida de Goiânia

Um jovem foi preso ontem (29) depois de fugir de uma abordagem policial, no setor Parque Primavera, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, Marcos Antônio de Godoy Paraguassu, de 19 anos, dirigia um Focus. Quando percebeu que seria abordado, o suspeito fugiu e a equipe da PM iniciou acompanhamento.

Enquanto trafegava na contramão na Avenida São Paulo e em alta velocidade, o suspeito atropelou um mulher. Roseane de Oliveira Torres sofreu uma fratura no fêmur e recebeu atendimento no local.

Ainda segundo a PM, quando estavam na Avenida São Paulo, o policial que dirigia a viatura tentou fechar o veículo conduzido por Marcos, mas foi surpreendido por uma ação impulsiva do condutor do veículo, que jogou o carro contra os policiais. Parte da viatura ficou destruída e um dos policiais sofreu uma fratura em uma das mãos.

De acordo com a PM, um adolescente que estava dentro do carro com Marcos tentou fugir a pé; ele segurava um revólver. O garoto foi perseguido por outro policial que participava da ocorrência. O PM foi auxiliado por um motociclista que estava no local e presenciou a cena. De moto, o policial conseguiu alcançar e deter o garoto até a chegada de reforço.

Marcos foi preso quando ainda estava dentro do veículo. Ele foi preso em flagrante por receptação, lesão corporal no trânsito (devido ao atropelamento), dano qualificado, corrupção de menor e porte ilegal de arma. O garoto que estava no carro foi ouvido na delegacia e confessou que a arma seria usada em um homicídio premeditado próximo à região em que fugiram da abordagem.