Casa Legal entrega 210 escrituras no Governo Junto de Você na Região Noroeste em Goiânia

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entrega 210 escrituras do programa Casa Legal de oito bairros da Região Noroeste durante a 57ª edição do Governo Junto de Você, que acontece de quinta-feira, dia 31, a 3 de setembro na Avenida Perimetral Norte, nº 1535, Jardim Nova Esperança, em Goiânia. A entrega das escrituras é a etapa final do processo de regularização fundiária. As escrituras são gratuitos para os moradores beneficiados pelo programa Casa Legal. O presidente da Agehab, Luiz Stival, destaca que Agehab se orgulha em fazer parte de uma ação tão importante, que leva serviços essenciais para a população, entre eles a escritura, que dá segurança e tranquilidade para as famílias. “É o Governo de Goiás levando serviços e benefícios gratuitos pra quem mais necessita” salienta Stival.

São 72 escrituras do Primavera, 53 do Jardim Curitiba, 29 do Bairro da Vitória, 19 da Vila Mutirão, 17 do Boa Vista, 11 do São Carlos, 4 do Bairro Floresta e 5 do São Domingos. O atendimento no Governo Junto de Você nos dias 31/08 a 02/09 funciona das 8 às 17 horas e no dia 3/09 das 08:00 as 12:00.

Casa Legal

Criado em 2011, o programa Casa Legal tem neste momento mais de cerca de 30 mil imóveis em regularização com o trabalho da Agehab. São 104 bairros implantados em área de domínio do Estado, distribuídos em 52 municípios goianos em atendimento. Já foram entregues cerca de 20 mil escrituras registradas, gratuitamente, a maior parte no município de Goiânia, principalmente na região Noroeste.

Governo Junto de Você

O programa oferece à população atendimentos gratuitos essenciais prestados pelo Governo de Goiás, além de dar agilidade ao andamento de processos, entrega de benefícios e obras em todas as regiões no Estado, e também ouve críticas e sugestões do cidadão em uma estrutura montada especialmente para o evento. Já foram realizadas 56 edições do programa em 28 cidades goianas entre abril de 2013 e julho de 2017, somando mais de 3,75 milhões de atendimentos realizados. Agora, a expectativa é de aumento do número de pessoas atendidas.