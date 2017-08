Umidade do ar de Goiânia nesta terça foi 3 vezes menor que a registrada no Deserto do Saara

A umidade do ar atingiu hoje (29), em Goiânia, 7%. Tal valor é três vezes menor do que foi registrado nesta terça-feira em Bou-Saada, Argélia, que fica no meio do Deserto do Saara. Lá a umidade estava em 21% e a temperatura chegou aos 28°C — enquanto que na capital de Goiás, os termômetros marcaram 34°C.

Outras cidades do Estado também tiveram a umidade do ar menor que a registrada no Saara. De acordo com os dados de estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as cidades de Jataí, São Simão, Aragarças, Rio Verde, Luziânia, Gama, Silvânia e Caiapônia registraram índices de umidade de 11% às 15h (horário de Brasília).

O quadro, no entanto, não tende a melhorar muito pelos próximos dias. Segundo o ClimaTempo, toda a Região Centro-Oeste continua muito quente e seca nesta semana. Esse calorão e a secura do ar estão relacionados a uma grande massa de ar seco que predomina sobre todo o interior do país e está bloqueando o avanço de novas frentes frias.

Lembrando que valores de umidade relativa do ar abaixo de 12% caracterizam situação de emergência. A Organização Mundial da Saúde recomenda aumentar a ingestão de água durante o dia, evitar exercícios ao ar livre (entre 10h e 16h) e redobrar os cuidados com crianças e idosos.