Telhado de sala de aula desaba enquanto crianças fazem a lição em escola de Aparecida de Goiânia

Parte do telhado de uma sala de aula, do 1° ano do ensino fundamental, desabou enquanto 28 crianças de 6 anos faziam a lição na escola Municipal Valdir Gonçalves de Aguiais, no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (30).

De acordo com a coordenadora pedagógica Leidiane Oliveira Queiroz, o telhado desabou por conta de uma ventania. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As crianças foram retiradas do local e continuam as atividades na biblioteca. “Graças a Deus não atingiu ninguém, mas passou bem próximo de uma criança e chegou a atingir a mesa da professora”, diz.

Ainda segundo a coordenadora, a escola já tinha pedido para a prefeitura de Aparecida uma reforma antes do acidente, mas ela não foi realizada. “Pedimos no começo do ano, inclusive o secretário de educação (Rodrigo Gonzaga Caldas) já esteve aqui, mas disse na época que a prefeitura não tinha verba para o reparo. Antes do acidente, a luz do sol entrava pelos buracos da telha e pelo forro de PVC. Já era um sinal”, confirma.

Leidiane relata, também, que uma equipe da gestão municipal já está na unidade para realizar os reparos. Ela estima que seja necessária a colocação de pelo menos 70 telhas.