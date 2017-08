Pastor morre em acidente na BR-153 enquanto viajava para o velório do irmão

Um pastor evangélico de 56 anos morreu após se envolver em um acidente na BR-153, em Goiatuba, região sul de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele viajava para acompanhar o velório do irmão, também pastor, em Araporã (MG). Três familiares dele, que também estavam no carro, ficaram feridos.

O acidente aconteceu na terça-feira (30). Ainda de acordo com a PRF, o pastor conduzia um Ford Focus quando bateu na traseira de uma carreta carregada com leite e capotou no canteiro central da rodovia. Ele morreu no local.