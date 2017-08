Quando a terça-feira (29) já chegava ao fim, o cantor sertanejo Mateus, da dupla com Jorge, surpreendeu os fãs ao compartilhar em sua conta no Instagram o nascimento de seu primogênito Dom. O menino é fruto do casamento do cantor com a estudante de medicina Marcella Barra.

“Olha quem chegou!!!”, escreveu Mateus na rede social.