Juju Salimeni confirma o fim do casamento com fisiculturista

Na tarde desta terça-feira (29), a ex-panicat Juju Salimeni confirmou que chegou ao fim o seu casamento com o fisiculturista Felipe Franco. As informações são do colunista Léo Dias.

O casal estava junto desde 2006. A modelo e o fisiculturista se casaram há dois anos.

“Essa não é uma decisão fácil, afinal foram mais de 12 anos juntos, com muitas histórias, aprendizados, momentos bons e ruins. Mas entendemos que esse é o melhor caminho a seguir”, explicou a modelo.