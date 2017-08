Goiás na Frente vai a mais seis municípios com convênios de R$ 12,1 milhões

Bem próximo de alcançar a meta de percorrer os 246 municípios goianos com a caravana do programa Goiás na Frente, o governador Marconi Perillo inicia nesta quarta-feira, dia 30, mais uma semana de visitas às cidades para assinar convênios com as prefeituras, inaugurar obras e levar benefícios para as populações. Nesta quarta, dia 30, ele vai liderar o Goiás na Frente em mais seis cidades. Os convênios somam R$ 12,1 milhões.

Marconi, o vice-governador José Eliton e comitiva irão a São Domingos, Divinópolis de Goiás, Campos Belos, Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás, e Cavalcante. Em São Domingos e em Divinópolis, assinarão, respectivamente, convênios no valor de R$ 3 e de R$ 1 milhão. Em Campos Belos, assinará convênio com a prefeitura no valor de R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica, recapeamento de vias urbanas e construção do Centro Administrativo Municipal.

Em seguida, em Monte Alegre, firmará convênio de R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica. Depois, na cidade de Teresina de Goiás, vai liberar, via convênio, R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica, construção do lago e urbanização de vias. Última cidade do dia, Cavalcante será contemplada com convênio de R$ 2,1 milhões para pavimentação e recapeamento urbano.

A aplicação dos recursos foi definida por cada prefeito com sua equipe, em audiências individuais com o governador.