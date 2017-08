Food Truck Festival chega a Senador Canedo

O evento gastronômico tem início nesta quinta-feira, 31 de agosto, na Praça Criativa. Uma realização da Food Truck na Estrada, em parceria com a Prefeitura de Senador Canedo. Serão 10 Food Trucks, com centenas de opções culinárias, num ambiente leve e descontraído, com shows de bandas e artistas locais. São hambúrgueres artesanais, lanches e sobremesas gourmets, com preços populares e a entrada gratuita.

O Food Truck Festival acontece entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro (quinta a domingo). E chega a Senador Canedo após percorrer 9 estados, com uma estrutura que garante atendimento de qualidade a preços populares.

Horários:

Quinta, dia 31/08/2017 – 18h às 23h.

Sexta, dia 01/09/2017 – 18h às 23h.

Sábado, dia 02/09/2017 – 11h às 23h.

Domingo, dia 03/09/2017 – 11h às 21h.