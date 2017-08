Umidade relativa do ar atinge menor índice do ano em Goiânia

A umidade relativa do ar em Goiânia atingiu 11% na segunda-feira (28) e marcou o menor índice do ano, de acordo com o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura chegou a 35,8ºC na capital, se igualando à maior máxima registra em 2017.

De acordo com o órgão, essa umidade foi registrada às 15h e foi considerado estado de alerta. O tempo quente é causado por uma massa de ar seco que está sobre o estado.

Para esta terça-feira (29) também está prevista umidade entre 12% e 20%, com temperatura variando entre 12ºC e 35ºC. Ainda segundo o Inmet, as temperaturas devem se manter elevadas em todo estado até o fim da semana.